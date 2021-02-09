По словам Степанова, записаться на вакцинацию можно будет с помощью сайта, семейного врача или контакт-центра Минздрава.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал три способа записи на предстоящую вакцинацию от COVID-19: с помощью сайта, семейного врача или контакт-центра Минздрава.

Читайте такжеСША помогут Украине в хранении и транспортировке вакцины PfizerКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга. Степанов отметил, что для того, чтобы украинцы более подробно понимали весь процесс и этапы вакцинации Минздрав запустит соответствующий информационный портал, где «в одном месте в удобной форме будет собрана вся информация относительно вакцин - какие они, как они доставляются, все этапы вакцинации. «Кроме того, мы планируем, чтобы через этот портал ближе к концу месяца любой мог записаться на соответствующую бесплатную вакцинацию, где именно он будет прививаться, в какие сроки может будет проведена вакцинация», - добавил он.

«Относительно записи на вакцинацию мы предполагаем максимально удобный формат для всех слоев населения, потому что мы понимаем – кто-то не пользуется Интернетом, кто-то пожилые люди», - заявил Степанов.

По его словам, будут предусмотрены следующие формы записи на вакцинацию: 1. Запись на портале. 2. Запись через семейного врача 3. Будет предусмотрена возможность записи через контакт-центр Минздрава.

Вакцинация в Украине

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19 предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Константин Гончаров