По словам главного санврача, перенесший коронавирусную болезнь человек получил от нее иммунитет на несколько месяцев.

В условиях ограниченного доступа к вакцинам иммунизацию против коронавируса могут отсрочить на несколько месяцев людям, которые переболели COVID-19.

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Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«Сегодня перенесенная болезнь (COVID-19 - УНИАН) в анамнезе не является противопоказанием к вакцинации. Поэтому, когда мы говорим, что может быть рекомендация об отсрочке на 3-6 месяцев прививки переболевшим людям, мы это говорим, когда ограничен доступ к вакцине, и когда надо выбрать, кому из медицинских работников нужно сделать прививку», - сказал он.

По словам Ляшко, в первую очередь прививки будут делать тем, кто не переболел СOVID-19, потому что такие люди абсолютно не защищены от коронавирусной болезни.

Он добавил, что человек, который перенес коронавирусную болезнь, в течение 3-6 месяцев имеет иммунитет к ней.

«В случае, если все будет так, как мы запланировали, и в феврале начнутся поставки вакцин из различных источников, то, в принципе, по желанию медицинских работника или других переболевших людей, будет разрешено делать им прививки сразу», - добавил главный санврач.

Вакцинация в Украине

Как сообщал УНИАН, вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19 предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Первоначально будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Константин Гончаров