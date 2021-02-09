В Минздраве отметили, что заболеваемость коронавирусной болезнью уменьшилась почти втрое.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет о «промежуточной победе» в борьбе с COVID-19 в Украине.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: количество госпитализаций с COVID-19 упало, но возросла смертностьКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время ежедневного онлайн-брифинга.

«На прошлой неделе было выявлено 25 тыс. 500 случаев заболевания COVID-19. Это меньше, чем на позапрошлой неделе, когда было 27 тыс. 157, соответственно, случаев. Также на прошлой неделе было сделано 144 тыс. 248 тестов методом ПЦР. Почти такое же количество, которое было на позапрошлой неделе. В то же время у нас растет количество тестирований экспресс-тестами на антиген - было сделано 52 тыс. 222 исследования. Это почти на 20 тыс. больше, чем на позапрошлой неделе», - сказал он.

Степанов отметил, что согласно статистике, «мы видим стабилизацию ситуации».

«Например, на первую неделю декабря мы имели 89 тыс. новых больных COVID-19. Первая неделя февраля - 25 тыс. новых больных. Мы добились, это наша общая победа, промежуточная победа в борьбе с COVID-19. Вы видите, что почти в три раза уменьшилось количество заболеваемости у нас в стране», - подчеркнул министр.

«Это общая победа наших врачей, наших медицинских сестер, санитарок, всех тех, кто оказывает медицинскую помощь больным COVID-19, которые каждый день спасают жизнь нашим гражданам. Это победа всех предпринимателей, учащихся, педагогов, которые соблюдали правила, которые установлены в нашей стране. Я уверен, что мы так будем двигаться и дальше. Мы не можем расслабляться, мы не можем говорить, что все у нас окончательно. Мы должны пройти еще это время, чтобы действительно победить и вернуться к обычной жизни», - резюмировал Степанов.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 тыс. 656 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 157 детей и 229 медработников.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 249 тыс. 646 человек, выздоровели 1 млн 084 тыс. 608 человек, умерли - 23 тыс. 771. Проведено 6 млн 419 тыс. 781 ПЦР-тестирования.

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Автор: Константин Гончаров