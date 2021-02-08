Заседания правительства на текущей неделе не планируется.

Кабинет министров на текущей неделе не будет собираться на заседание для усиления карантина в Украине. Причина - визит премьера Дениса Шмыгаля и части министров в Брюссель.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на источник в правительстве.

"Завтра премьер-министр вместе с частью министров вылетает в Брюссель. Соответственно, на этой неделе очередного заседания правительства и принятия решения о возвращении к цветным зонам не будет", - пишет СМИ.

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Также сообщается, что предложения о дополнительных карантинных мерах должен подавать Минздрав.

"Когда будут рассматриваться усиление зависит от того, когда профильное министерство подаст предложения, чтобы было время на детальное рассмотрение и обсуждение", - сообщает источник издания.

Карантин в Украине: что известно

3 февраля сообщалось, что правительство в ближайшие дни примет решение о возвращении к адаптивному карантину.

Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа. Тогда регионы страны поделили на "красную", "зеленую", "оранжевую" зоны с оглядкой на загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Киев при переходе на адаптивный карантин в Украине будет постоянно в "оранжевой зоне".

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Автор: Юрий Годован