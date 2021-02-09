На первом этапе планируют вакцинировать 367 тысяч человек.

100% украинцев могут получить доступ к вакцине от COVID-19 до конца 2021 года.

Читайте такжеВ Минздраве уточнили, когда Зеленский и Шмыгаль смогут вакцинироваться от коронавирусаОб этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова".

"Мы хотим для 100% населения обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 до конца 2021 года", - сказал он.

Министр напомнил, что Минздрав разработал четкую дорожную карту - Национальный план вакцинации, в котором определены все этапы вакцинации.

На первом этапе планируют вакцинировать 367 тысяч человек. По словам Степанова, вакцинация должна начаться в Украине с 15 февраля.

"Теоретически это может быть 16 февраля. После 15 февраля - это не значит 1 марта", - отметил он.

Министр рассказал, что сейчас Украина ожидает поставки вакцины AstraZeneca (около 1 миллиона доз) и Pfizer/BionTech (117 тысяч доз).

Вакцинация в Украине

Как сообщал УНИАН, вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19 предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Первоначально будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: УНИАН