С начала пандемии в мире коронавирусом инфицировались уже более 80 миллионов человек.

Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в мире и Украине продолжает неуклонно расти. Между тем в мире ширится новый мутировавший коронавирус, а в некоторых странах начинается массовая вакцинация населения.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 26 декабря с начала пандемии в мире коронавирусом инфицировались более 80 млн человек. Лидеры по числу заражений: США - 18 млн 794 545 тыс. человек; Индия — 10 млн 169 118 тыс. человек; Бразилия — 7 млн 448 560 тыс. человек; Россия — 2 млн 992 123 тыс. человек; Франция — 2 млн 604 595 тыс. человек.

Кроме этого, больше всего умерших также в США (330 тыс.), далее следуют Бразилия (190 тыс.), Индия (147 тыс.), Мексика (121 тыс.) и Италия (71 тыс.).

Украина в мировом рейтинге уже на 16 месте.

Коронавирус в Украине: актуальные данные на 26 декабря

По состоянию на 26 декабря в Украине коронавирус подтвердили у 7709 украинцев. Это пока наименьший показатель за последние недели. До этого Минздрав ежедневно фиксировал суточный прирост больных в пределах 10-11 тысяч.

За все время пандемии в Украине инфицировались 1 019 876 граждан. Из них выздоровели 651 917, а 17 702, к сожалению, умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

В Киеве за сутки выявили 408 новых случаев COVID-19, от осложнений коронавирусной болезни умерли 13 человек.

Вакцина против коронавируса доставлена во все страны ЕС

Вакцина от COVID-19 по состоянию на 26 декабря доставлена во все страны Европейского союза. Завтра во всех странах ЕС начнется вакцинация против коронавируса.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости на 26 декабря

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Автор: УНИАН