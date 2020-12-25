С начала пандемии больных коронавирусом в мире уже более 79 миллионов.

Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в мире и Украине продолжает неуклонно расти. Между тем в мире ширится новый мутировавший коронавирус, а в некоторых странах начинается массовая вакцинация населения.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 12:00 25 декабря в мире коронавирусом с начала пандемии заболели 79 461 042 человека. При этом 44 786 693 удалось выздороветь, а 1 744 068 умерли.

Лидерами по количеству инфицированных остаются США (18 655 012), Индия (10 146 845), Бразилия (7 423 945), Россия (2 963 290), Франция (1 584 471), Соединенное Королевство (2 195 144), Турция (2 100 712), Италия (2 009 317).

Коронавирус в Украине: актуальные данные

11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 24 декабря. При этом выздоровело - 15 337 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости на 25 декабря

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Автор: УНИАН