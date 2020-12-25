Осуществлено тестирований за сутки - 58 874 (в частности методом ПЦР – 37 873, методом ИФА – 21 001).

11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 24 декабря. При этом выздоровело - 15 337 человек.

Как сообщает Telegram-канал МЗ Украины " Коронавирус_инфо", в частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников.

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Статистика коронавируса в Украине за 24 декабря:

госпитализировано - 2 739 человек;

летальных исходов - 186;

выздоровело - 15 337 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 58 874 (в частности методом ПЦР – 37 873, методом ИФА – 21 001).

Статистика коронавируса в Украине за все время пандемии:

заболело -1 012 167 человек;

выздоровело - 646 772 человека;

летальных исходов - 17 581;

проведено ПЦР-тестирований - 5 428 825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Статистика коронавируса по регионам Украины:

г. Киев - 106 078 случаев;

Винницкая область - 21 698 случаев;

Волынская область - 32 149 случаев;

Днепропетровская область - 55 680 случаев;

Донецкая область - 34 225 случаев;

Житомирская область - 37 848 случаев;

Закарпатская область - 27 650 случаев;

Запорожская область - 50 805 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 611 случаев;

Киевская область - 56 374 случая;

Кировоградская область - 8 149 случаев;

Луганская область - 9 725 случаев;

Львовская область - 58 875 случаев;

Николаевская область - 28 805 случаев;

Одесская область - 67 934 случая;

Полтавская область - 33 997 случаев;

Ривненская область - 39 979 случаев;

Сумская область - 39 490 случаев;

Тернопольская область-33 175 случаев;

Харьковская область - 67 417 случаев;

Херсонская область - 16 679 случаев;

Хмельницкая область - 38 004 случая;

Черкасская область - 36 947 случаев;

Черновицкая область - 39 143 случая;

Черниговская область - 28 730 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Андрей Василюк