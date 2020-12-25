11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 24 декабря. При этом выздоровело - 15 337 человек.
Как сообщает Telegram-канал МЗ Украины " Коронавирус_инфо", в частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников.
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Статистика коронавируса в Украине за 24 декабря:
- госпитализировано - 2 739 человек;
- летальных исходов - 186;
- выздоровело - 15 337 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 58 874 (в частности методом ПЦР – 37 873, методом ИФА – 21 001).
Статистика коронавируса в Украине за все время пандемии:
- заболело -1 012 167 человек;
- выздоровело - 646 772 человека;
- летальных исходов - 17 581;
- проведено ПЦР-тестирований - 5 428 825.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.
Статистика коронавируса по регионам Украины:
г. Киев - 106 078 случаев;
Винницкая область - 21 698 случаев;
Волынская область - 32 149 случаев;
Днепропетровская область - 55 680 случаев;
Донецкая область - 34 225 случаев;
Житомирская область - 37 848 случаев;
Закарпатская область - 27 650 случаев;
Запорожская область - 50 805 случаев;
Ивано-Франковская область – 42 611 случаев;
Киевская область - 56 374 случая;
Кировоградская область - 8 149 случаев;
Луганская область - 9 725 случаев;
Львовская область - 58 875 случаев;
Николаевская область - 28 805 случаев;
Одесская область - 67 934 случая;
Полтавская область - 33 997 случаев;
Ривненская область - 39 979 случаев;
Сумская область - 39 490 случаев;
Тернопольская область-33 175 случаев;
Харьковская область - 67 417 случаев;
Херсонская область - 16 679 случаев;
Хмельницкая область - 38 004 случая;
Черкасская область - 36 947 случаев;
Черновицкая область - 39 143 случая;
Черниговская область - 28 730 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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