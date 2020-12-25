В Киеве за сутки обнаружили 1038 новых случаев коронавируса. От осложнений COVID-19 умерли 14 граждан. Выздороветь удалось 1208 жителям.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
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Коронавирус обнаружили у 568 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 413 мужчин от 19 до 90 лет. Кроме того, опасный недуг подтвердили и у детей (31 девочки в возрасте от 3 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков в возрасте от 11 месяцев до 17 лет). Также заболели 24 медика.
Госпитализировали за прошедшие сутки 91 пациента. Другие проходят лечение на самоизоляции.
Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано уже 106 078 больных, из них 1816 умерли, а 36 969 выздоровели.
Где больше всего инфицированных киевлян
- Дарницкий район – 293
- Днепровский район – 175
- Деснянский район-115
Вчера утром новых инфицированных среди киевлян было более 1,3 тысячи. Умерли 23 человека.
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