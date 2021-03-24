23 марта в Литве были зафиксированы первые два случая инфицирования «южно-африканским» штаммом.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий заявил, что попадание в Украину новой мутации коронавируса, в частности «южно-африканского» штамма, может привести к еще большему росту смертности от этой болезни.

Читайте такжеСитуация "близка к критической": в Украине спрогнозировали пик третьей волны COVID-19 уже через несколько недельОб этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Одна из главных причин печальной статистики (по COVID-19 - УНИАН) - «британский» штамм коронавирусной болезни. Он агрессивен и распространяется быстрее», - отметил он.

Радуцкий отметил, что вчера, 23 марта, в Литве были зафиксированы первые два случая инфицирования «южно-африканским» штаммом.

«Если новая мутация коронавируса попадет на территорию Украины, это может привести к еще большему росту уровня смертности», - подчеркнул он.

Депутат напомнил, что недавно правительство приняло несколько решений, чтобы остановить распространение вируса. Согласно решению Кабмина, каждый, кто въезжает на территорию Украины, должен предоставить негативный ПЦР-тест. А в регионах «красной» зоны запрещено находиться без масок даже на улице.

«Меры вполне оправданы, учитывая стремительное ухудшение эпидемической ситуации", - убежден Радуцкий.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 14 тыс. 174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 579 тыс. 906 человек, выздоровели - 1 млн 276 тыс. 272, зарегистрировано 30 тыс. 773 летальных случая.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна коронавируса.

В Минздраве прогнозируют увеличение новых случаев COVID-19 до конца апреля.

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Автор: Константин Гончаров