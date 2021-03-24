Ученые Национальной академии наук Украины прогнозируют, что третья волна эпидемии COVID-19 будет нарастать и дальше.

В Украине в начале апреля может быть до 24 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в день.

Об этом говорится в прогнозе распространения коронавируса, опубликованном учеными Национальной академии наук Украины.

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Ученые считают, что среднее количество новых случаев коронавируса равно 16217 (Prophet) и 15063 (SEIR-U) в течение недели 24-30 марта 2021 года и 19759 (SEIR-U) в течение недели 31 марта - 6 апреля 2021 года.

В частности, 2 апреля может быть более 24 тысяч случаев заболевания.

Главные новости Украины и мира на утро 24 марта

Третья волна коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 14 тыс. 174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1 млн 579 тыс. 906 человек, выздоровели – 1 млн 276 тыс. 272, зарегистрировано 30 тыс. 773 летальных случая.

4 марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в стране началась Третья волна коронавируса.

В Минздраве прогнозируют увеличение новых случаев COVID-19 до конца апреля.

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Автор: Денис Прядко