Жесткие ограничения "красной" зоны вступят во Львове в силу уже завтра.

Общественный транспорт Львова не будет останавливаться в период усиленного карантина, однако будет работать с ограничениями.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, по выводам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС). Уже с завтрашнего дня во Львове начнут действовать ограничения «Красной» карантинной зоны.

С 25 марта во Львове будет запрещена работа:

непродовольственных рынков;

заведений питания, кроме онлайн-заказов и "на вынос”;

торгово-развлекательных центров;

развлекательных заведений и ночных клубов;

полностью запрещены массовые мероприятия

Разрешено работать

аптекам;

зоомагазинам;

цветочным и семенным магазинам;

магазинам по продаже средств связи;

магазинам по продаже бытовой химии и средств гигиены;

мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов;

Салоны красоты, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны – работают только по предварительной индивидуальной записи.

Ученики школ будут обучаться дистанционно.

Карантин во Львове

Минздрав ежедневно обновляет индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19. На основании этих признаков раз в 7 дней принимается решение о введении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности – «желтый», «оранжевый» или «красного», после чего вводятся соответствующие ограничительные меры.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эпидемическая ситуация во Львовской области соответствует "красному уровню" опасности.

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Автор: Дмитрий Захаров