Общественный транспорт Львова не будет останавливаться в период усиленного карантина, однако будет работать с ограничениями.
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Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, по выводам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС). Уже с завтрашнего дня во Львове начнут действовать ограничения «Красной» карантинной зоны.
С 25 марта во Львове будет запрещена работа:
- непродовольственных рынков;
- заведений питания, кроме онлайн-заказов и "на вынос”;
- торгово-развлекательных центров;
- развлекательных заведений и ночных клубов;
- полностью запрещены массовые мероприятия
Разрешено работать
- аптекам;
- зоомагазинам;
- цветочным и семенным магазинам;
- магазинам по продаже средств связи;
- магазинам по продаже бытовой химии и средств гигиены;
- мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов;
Салоны красоты, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны – работают только по предварительной индивидуальной записи.
Ученики школ будут обучаться дистанционно.
Карантин во Львове
- Минздрав ежедневно обновляет индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19. На основании этих признаков раз в 7 дней принимается решение о введении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности – «желтый», «оранжевый» или «красного», после чего вводятся соответствующие ограничительные меры.
- Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эпидемическая ситуация во Львовской области соответствует "красному уровню" опасности.
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