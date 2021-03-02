24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников.

Стало известно, когда от коронавируса вакцинируется президент Владимир Зеленский.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Сегодня (вакцинируют Зеленского). Среди военных в зоне ООС", - отметил он.

Главу государства будут прививать AstraZeneca, уточнил советник Ермака.

Раньше сам Зеленский заявлял, вакцинируемый вместе с военными как верховнокомандующий на втором этапе.

"Буду обязательно вакцинироваться... Я готов сразу, но это не очень правильно, потому что первая часть у нас будет несколько больше 100 тыс. для наших медиков... я бы не брал эту первую вакцину. Но готов... я точно буду прививаться с нашими военными как верховный главнокомандующий, я это должен делать - это будет в первой части, но на втором этапе", - сказал 8 февраля Зеленский.

Степанов объяснил публичную прививку президента попыткой продемонстрировать украинцам качество заказанной AstraZeneca.

Вакцинация в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля началась вакцинация медицинских работников.

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Автор: УНИАН