Ранее президент заявлял, что будет вакцинироваться с военными, как верховный главнокомандующий.

Президент Владимир Зеленский намерен получить дозу вакцины CoviShield публично.

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Как сообщает «Сегодня», такое заявление на пресс-конференции сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я и президент Владимир Зеленский публично вакцинируемся против коронавируса препаратом CoviShield, таким образом мы хотим продемонстрировать качество этой вакцины", – сказал он.

Сроки вакцинации Зеленского не уточняются, но Степанов получил прививку сегодня.

Ранее Зеленский заявлял, что будет прививаться от COVID-19 вместе с украинскими военными как верховный главнокомандующий на втором этапе.

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Автор: Дмитрий Захаров