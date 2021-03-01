Президент Владимир Зеленский намерен получить дозу вакцины CoviShield публично.
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Как сообщает «Сегодня», такое заявление на пресс-конференции сделал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Я и президент Владимир Зеленский публично вакцинируемся против коронавируса препаратом CoviShield, таким образом мы хотим продемонстрировать качество этой вакцины", – сказал он.
Сроки вакцинации Зеленского не уточняются, но Степанов получил прививку сегодня.
Ранее Зеленский заявлял, что будет прививаться от COVID-19 вместе с украинскими военными как верховный главнокомандующий на втором этапе.
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