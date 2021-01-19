Сейчас в Украине действует 2373 пункта, где бесплатно можно сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Министерство здравоохранения запустило интерактивную карту с пунктами бесплатного тестирования на коронавирус в Украине.

Карта с информацией о пунктах тестирования размещена на сайте Минздрава.

На карте можно найти ближайшие пункты тестирования по адресам и областям. Так, чтобы найти нужный пункт тестирования в своей области, нужно ввести домашний адрес. После этого система автоматически найдет ближайшее отделение.

Согласно данным, сейчас действует в Украине 2373 пункта, где бесплатно можно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Кроме этого, там можно сделать экспресс тест на антиген к COVID-19.

Отметим, что о существовании этих бесплатных пунктов накануне во время брифинга напомнил глава Минздрава Максим Степанов.

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Коронавирус в Украине: статистика

За минувшие сутки, 18 января, коронавирус в Украине выявили у 3939 человек, зафиксировано 177 летальных исходов, 15052 пациента выздоровели. В больницы госпитализировали 801 больного.

Количество проведенных тестов в Украине остается на низком уровне. За период 18 января в стране провели 33400 тестов на COVID-19. Из них методом ПЦР – 18734, методом ИФА – 14666.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: Александр Топчий