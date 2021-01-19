От осложнений COVID-19 С начала пандемии в Украине умерли более 21 тысячи человек.

По состоянию на 19 января за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3939 человек, зафиксировано 177 летальных исходов, 15 052 пациента выздоровели. В больницы госпитализировали 801 больного.

Об этом в Facebook заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди новых больных - 131 ребенок и 238 медицинских работников.

Читайте такжеПочти 45 тысяч гривен стоил Украине один госпитализированный с коронавирусом в 2020 году - НСЗУВ течение 18 января в Украине в очередной раз выявили меньше новых случаев заражения, чем случаев выздоровления.

Количество проведенных тестов в Украине остается на низком уровне. За период 18 января в стране провели 33 400 тестов на COVID-19. Из них методом ПЦР – 18 734, методом ИФА – 14 666.

За предыдущие сутки больше всего инфицированных зафиксировали в Киеве (637), а также Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 167 655 человек, из них 886 248 выздоровели, летальных случаев — 21 046. Активными больными остаются 281 407 человек.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко