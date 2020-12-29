В больницы столицы госпитализировали 57 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки в Киеве коронавирусную инфекцию обнаружили у 953 человек, умер 21 больной.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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По его словам, всего за период пандемии в столице зарегистрировано 1875 летальных исходов от осложнений коронавирусной болезни.

Подтвержденных случаев заболевания в столице на сегодня уже 109 008.

Заболели: 542 женщины в возрасте от 18 до 91 лет; 350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет; 26 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Среди заболевших 31 медицинский работник.

В больницы столицы госпитализировали 57 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 556 человек. Всего коронавирус преодолели 38 017 жителей столицы.

Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Дарницком – 287, Днепровском – 141 и 107 - Святошинском районах.

Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили в 6 988 человек.

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Автор: Константин Гончаров