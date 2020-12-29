По состоянию на 29 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 6 тысяч 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо".Читайте такжеВ Киеве планируют создать центр хранения вакцин против COVID-19
Также за прошедшие сутки госпитализировали 1 тыс. 298 человек, летальных исходов – 232, выздоровели – 16 тыс. 106 человек.
Отмечается, что за сутки провели 43 тысячи 585 тестирований (методом ПЦР – 25 тыс. 965, методом ИФА – 17 тыс. 620).
За все время пандемии в Украине:
🔺заболели - 1 млн 37 тыс. 362 человека;
🔺выздоровели – 681 тыс. 835 человек;
🔺летальных исходов – 18 тыс. 81 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.
"Коронавирусная" статистика за предыдущие сутки
В Украине за сутки 27 декабря подтвердили 4 тысячи 385 случаев коронавирусной болезни.
Тогда заболели 196 детей и 141 медработник. Госпитализировали в воскресенье 1 тыс. 588 человек, а умерли в результате коронавируса 75 украинцев. Выздороветь удалось 7 тыс. 191 пациенту.
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