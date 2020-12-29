Также за прошедшие сутки госпитализировали 1 тыс. 298 человек.

По состоянию на 29 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 6 тысяч 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо".Читайте такжеВ Киеве планируют создать центр хранения вакцин против COVID-19

Также за прошедшие сутки госпитализировали 1 тыс. 298 человек, летальных исходов – 232, выздоровели – 16 тыс. 106 человек.

Отмечается, что за сутки провели 43 тысячи 585 тестирований (методом ПЦР – 25 тыс. 965, методом ИФА – 17 тыс. 620).

За все время пандемии в Украине:

🔺заболели - 1 млн 37 тыс. 362 человека;

🔺выздоровели – 681 тыс. 835 человек;

🔺летальных исходов – 18 тыс. 81 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

"Коронавирусная" статистика за предыдущие сутки

В Украине за сутки 27 декабря подтвердили 4 тысячи 385 случаев коронавирусной болезни.

Тогда заболели 196 детей и 141 медработник. Госпитализировали в воскресенье 1 тыс. 588 человек, а умерли в результате коронавируса 75 украинцев. Выздороветь удалось 7 тыс. 191 пациенту.

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Автор: Ольга Робейко