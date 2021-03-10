За сутки обнаружили более 6 тысяч инфицированных, почти столько же людей выздоровело. В Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 644 человек.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6377 человек. Среди новых больных 309 детей и 263 медработника.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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За сутки инфицировалось почти вдвое больше украинцев, чем днем ранее, когда был 3621 случай. Кроме того, количество заболевших за сутки превысило число выздоровевших. Такая динамика наблюдается последние две недели.

Всего за сутки было госпитализировано 1904 человека, летальных случаев - 219, выздоровели - 5687 пациентов. Стоит отметить, что впервые с 21 января в Украине зафиксировали более 200 летальных исходов.

Больше всего заражений обнаружили в Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

За вчера проведено 64 126 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 33 904, методом ИФА - 15 116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 15 106. Всего в Украине провели более 7,1 млн ПЦР-тестов.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 416 438 человек, из них 1 204 916 выздоровели, летальных случаев — 27 423. Активными больными остаются 211 522 человека.

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В Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 644 человек, 17 заболевших скончались. Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, за минувшие сутки коронавирус выявили у 330 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 265 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, а также у 21 девочки от 1 до 17 лет и 28 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы были госпитализированы 60 пациентов.

Кроме того, по данным Кличко, выздоровели за сутки в Киеве 356 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (116), Оболонском (85) и в Дарницком (79) районах.

С начала пандемии в столице лабораторно подтверждено 143 тыс. 161 случай заболевания COVID-19, выздоровели - 96 тыс. 686 человек, умерли - 2 тыс. 809.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая