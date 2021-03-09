Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

За прошедшую в Украине зафиксирован 3261 новый случай COVID-19.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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Это минимальное число новых заражений с 22 февраля - тогда было 3206 случаев. 23 февраля — 4182, затем фиксировался рост заболеваемости.

В частности, заболели 160 детей и 54 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1837 человек, выздоровели - 975, летальных случаев зарегистрировано 76, тестирований методом ПЦР за сутки осуществлено 13101.

За все время пандемии в Украине заболели 1410061 лицо, выздоровели - 1199229, летальных случаев зарегистрировано 27204, ПЦР-тестов проведено 7154442. Активными больными остаются 210 832 пациенты.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409) и Львовской (351) областях и г. Киев (201).

Напомним, на днях в Украине расширили "красную" зону карантина - теперь там Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Закарпатская области.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Наталья Ничишина