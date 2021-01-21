Также за минувшие сутки в стране были госпитализированы более 1,8 тыс. человек с коронавирусной болезнью, умерли более 240 человек.

В Украине вчера было выявлено 5 тыс. 583 новых случая COVID-19, в частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников.

Читайте также16% украинцев считают, что уже переболели или болеют COVID-19 - опросОб этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 тыс. 811 человек с коронавирусной болезнью, умерли - 241 человек; выздоровели - 13 тыс. 981 человек; проведено тестирований за сутки - 41 тыс. 597.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 177 тыс. 621 человек; выздоровели - 914 тыс. 730 человек; умерли - 21 тыс. 499.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 вчера было зарегистрировано в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

Коронавирус в областях

г. Киев - 595 случаев;

Винницкая область - 186 случаев;

Волынская область - 154 случая;

Днепропетровская область - 295 случаев;

Донецкая область - 280 случаев;

Житомирская область - 184 случая;

Закарпатская область - 127 случаев;

Запорожская область - 358 случаев;

Ивано-Франковская область – 177 случаев;

Киевская область - 235 случаев;

Кировоградская область - 41 случай;

Луганская область - 124 случая;

Львовская область - 337 случаев;

Николаевская область - 170 случаев;

Одесская область - 223 случая;

Полтавская область - 244 случая;

Ровенская область - 251 случай;

Сумская область - 261 случай;

Тернопольская область - 150 случаев;

Харьковская область - 302 случая;

Херсонская область - 101 случай;

Хмельницкая область - 202 случая;

Черкасская область - 162 случая;

Черновицкая область - 209 случаев;

Черниговская область - 215 случаев.

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Автор: Виктория Токарева