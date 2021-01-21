В Украине вчера было выявлено 5 тыс. 583 новых случая COVID-19, в частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников.
Читайте также16% украинцев считают, что уже переболели или болеют COVID-19 - опросОб этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".
Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 тыс. 811 человек с коронавирусной болезнью, умерли - 241 человек; выздоровели - 13 тыс. 981 человек; проведено тестирований за сутки - 41 тыс. 597.
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 177 тыс. 621 человек; выздоровели - 914 тыс. 730 человек; умерли - 21 тыс. 499.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 вчера было зарегистрировано в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.
Коронавирус в областях
г. Киев - 595 случаев;
Винницкая область - 186 случаев;
Волынская область - 154 случая;
Днепропетровская область - 295 случаев;
Донецкая область - 280 случаев;
Житомирская область - 184 случая;
Закарпатская область - 127 случаев;
Запорожская область - 358 случаев;
Ивано-Франковская область – 177 случаев;
Киевская область - 235 случаев;
Кировоградская область - 41 случай;
Луганская область - 124 случая;
Львовская область - 337 случаев;
Николаевская область - 170 случаев;
Одесская область - 223 случая;
Полтавская область - 244 случая;
Ровенская область - 251 случай;
Сумская область - 261 случай;
Тернопольская область - 150 случаев;
Харьковская область - 302 случая;
Херсонская область - 101 случай;
Хмельницкая область - 202 случая;
Черкасская область - 162 случая;
Черновицкая область - 209 случаев;
Черниговская область - 215 случаев.
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