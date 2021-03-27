На "оранжевом" уровне 11 регионов, а "желтой" осталась лишь одна область - Херсонская. Зато "зеленых" регионов в Украине нет.

Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны в Украине: еще два региона стали "красными".

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 27 марта.

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В "красную" зону попали еще Ривненская и Черниговская области.

Так, самые строгие ограничения действуют уже в 13 областях Украины - это Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Ривненская, Черниговская, Черкасская, Черновицкая области.

Следует заметить, что карантин усиливают, если в регионе в течение трех дней превышены два или более показателей по COVID-19.

На "оранжевом" уровне 11 регионов - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая области.

"Желтой" осталась только одна область - Херсонская. Вместе с тем "зеленых" регионов в Украине нет.

Следует заметить, что глава Минздрава Максим Степанов отмечал, что общенационального локдауна в Украине из-за стремительного распространения коронавируса в ближайшее время не будет. Ограничения будут вводиться только в конкретном регионе, где есть вспышка COVID-19.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 27 марта зафиксировано 17 424 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 290 человек, еще 7 124 выздоровели. Было проведено 123 500 тестов.

Карантин в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко