Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны в Украине: еще два региона стали "красными".
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 27 марта.
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В "красную" зону попали еще Ривненская и Черниговская области.
Так, самые строгие ограничения действуют уже в 13 областях Украины - это Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Ривненская, Черниговская, Черкасская, Черновицкая области.
Следует заметить, что карантин усиливают, если в регионе в течение трех дней превышены два или более показателей по COVID-19.
На "оранжевом" уровне 11 регионов - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая области.
"Желтой" осталась только одна область - Херсонская. Вместе с тем "зеленых" регионов в Украине нет.
Следует заметить, что глава Минздрава Максим Степанов отмечал, что общенационального локдауна в Украине из-за стремительного распространения коронавируса в ближайшее время не будет. Ограничения будут вводиться только в конкретном регионе, где есть вспышка COVID-19.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 27 марта зафиксировано 17 424 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 290 человек, еще 7 124 выздоровели. Было проведено 123 500 тестов.
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