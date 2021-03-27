Степанов подчеркнул, что сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения.

Правительство может остановить транспорт, если ситуация с пандемией COVID-19 начнет "выходить из-под контроля".

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает ТСН.

"Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель", - заявил министр.

Степанов подчеркнул, что сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения.

"Мы обсуждаем вопрос по локдауну. Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом", - сказал он.

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Коронавирус в Украине

В Украине за 25 марта было зарегистрировано 18 тыс. 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 614 тыс. 707 человек, выздоровели 1 млн 290 тыс. 158 человек, летальных случаев было зарегистрировано 31 тыс. 461. ПЦР-тестов провели всего 7 млн 889 тыс. 544.

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Автор: Олег Давыгора