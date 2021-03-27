Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано во Львовской области. В Киеве за минувшие сутки коронавирусную болезнь выявили у 1226 человек.

По состоянию на 8:00 утра 27 марта в Украине обнаружили 17 424 новых случая инфицирования коронавирусом. Днем ранее коронавирус подтвердили у более 18 тысяч граждан.

Об этом говорится в данных МОЗ.

Читайте такжеСтепанов рассказал, когда Украина возобновит поставки индийской вакцины CoviShieldЗа сутки госпитализировали 4 747 человек; 290 умерли от осложнений, а 7 124 выздоровели.

За все время пандемии в Украине 1 632 131 человек инфицировался, из них 1 297 282 выздоровели и 31 751 умер.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273), Днепропетровской (1 171) областях и городе Киеве (1 226).

Коронавирус в Киеве: статистика на 27 марта 2021

В Киеве за минувшие сутки коронавирусную болезнь выявили у 1 тысячи 226 человек, 39 больных скончались. Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

В числе заболевших - 702 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 456 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, а также дети - 28 девочек от 1 до 17 лет и 40 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

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Госпитализировали в течение суток 151 больного COVID-19 и еще 581 - с подозрением и пневмониями.

По данным Кличко, больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (202), Оболонском (173) и Деснянском (262) районах.

Как отмечается, в столице в общей сложности с начала пандемии зарегистрировано 158 тысяч 993 подтвержденных случая COVID-19. Преодолели болезнь 104 тысячи 617 киевлянина, в том числе за минувшие сутки - 464, умерли с начала пандемии 3 тысячи 274 человек.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Авторы: Яна Ставская, Надя Пришляк