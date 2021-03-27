По состоянию на 8:00 утра 27 марта в Украине обнаружили 17 424 новых случая инфицирования коронавирусом. Днем ранее коронавирус подтвердили у более 18 тысяч граждан.
Об этом говорится в данных МОЗ.
Читайте такжеСтепанов рассказал, когда Украина возобновит поставки индийской вакцины CoviShieldЗа сутки госпитализировали 4 747 человек; 290 умерли от осложнений, а 7 124 выздоровели.
За все время пандемии в Украине 1 632 131 человек инфицировался, из них 1 297 282 выздоровели и 31 751 умер.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273), Днепропетровской (1 171) областях и городе Киеве (1 226).
Коронавирус в Киеве: статистика на 27 марта 2021
В Киеве за минувшие сутки коронавирусную болезнь выявили у 1 тысячи 226 человек, 39 больных скончались. Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
В числе заболевших - 702 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 456 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, а также дети - 28 девочек от 1 до 17 лет и 40 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.
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Госпитализировали в течение суток 151 больного COVID-19 и еще 581 - с подозрением и пневмониями.
По данным Кличко, больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (202), Оболонском (173) и Деснянском (262) районах.
Как отмечается, в столице в общей сложности с начала пандемии зарегистрировано 158 тысяч 993 подтвержденных случая COVID-19. Преодолели болезнь 104 тысячи 617 киевлянина, в том числе за минувшие сутки - 464, умерли с начала пандемии 3 тысячи 274 человек.
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