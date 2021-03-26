В Украине скоро начнется использование китайской вакцины производства компании Sinovac.

В Минздраве прокомментировали приостановку поставки вакцины Covishield из Индии, которой проводят прививки в Украине.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Да, мы не получили сейчас разрешение на экспорт вакцины. В данный момент мы видим, что есть соответствующая проблематика. Отслеживаем те политические процессы, которые происходят в Индии: что они придержали экспорт Covishield всем без исключения", - сказал Степанов.

Он заверил, что эта задержка не будет долгой.

"Мне кажется, где-то в начале апреля мы должны получить это разрешение и должны начать получать. Я оптимистично на это смотрю. Пока мы используем все 500 тысяч доз вакцины для первой прививки. Мы увеличили интервал между дозами вакциной CoviShield до 12 недель", - пояснил Степанов.

При этом министр добавил, что скоро начнется использование китайской вакцины производства компании Sinovac.

Скандал вокруг поставок CoviShield в Украину

Прививки в Украине делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

19 марта Степанов заявил, что полтора миллиона доз CoviShield (AstraZeneca) ожидают отправки в Украину от индийского Serum-института (Serum Institute of India, Институт сыворотки крови). Ожидают только разрешение правительства Индии.

24 марта председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что поставка следующей партии вакцины CoviShield (AstraZeneca) в Украину может быть отложена на определенный срок.

По словам Радуцкого, причиной этого стала информационная кампания, развернутая против этой вакцины в Украине.

Парламентарий отметил, что Министерство иностранных дел получило письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемых в Украину.

Позже стало известно, что Индия приостановила экспорт вакцины от COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) из-за внутреннего спроса.

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Автор: Олег Давыгора