В Минздраве прокомментировали приостановку поставки вакцины Covishield из Индии, которой проводят прививки в Украине.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на владу".
"Да, мы не получили сейчас разрешение на экспорт вакцины. В данный момент мы видим, что есть соответствующая проблематика. Отслеживаем те политические процессы, которые происходят в Индии: что они придержали экспорт Covishield всем без исключения", - сказал Степанов.
Он заверил, что эта задержка не будет долгой.
"Мне кажется, где-то в начале апреля мы должны получить это разрешение и должны начать получать. Я оптимистично на это смотрю. Пока мы используем все 500 тысяч доз вакцины для первой прививки. Мы увеличили интервал между дозами вакциной CoviShield до 12 недель", - пояснил Степанов.
При этом министр добавил, что скоро начнется использование китайской вакцины производства компании Sinovac.
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Скандал вокруг поставок CoviShield в Украину
Прививки в Украине делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.
19 марта Степанов заявил, что полтора миллиона доз CoviShield (AstraZeneca) ожидают отправки в Украину от индийского Serum-института (Serum Institute of India, Институт сыворотки крови). Ожидают только разрешение правительства Индии.
24 марта председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что поставка следующей партии вакцины CoviShield (AstraZeneca) в Украину может быть отложена на определенный срок.
По словам Радуцкого, причиной этого стала информационная кампания, развернутая против этой вакцины в Украине.
Парламентарий отметил, что Министерство иностранных дел получило письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемых в Украину.
Позже стало известно, что Индия приостановила экспорт вакцины от COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) из-за внутреннего спроса.
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