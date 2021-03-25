Вакцину из Индии сейчас использует Украина. Речь идет о CoviShield - индийской версии AstraZeneca.

Индия, вероятнее всего, задержит поставки вакцины AstraZeneca странам-участникам механизма COVAX до марта-апреля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ЮНИСЕФ.

"Мы понимаем, что у поставок вакцин против COVID-19 странам с низким уровнем дохода, которые участвуют в механизме COVAX, могут быть задержки после неудачи в обеспечении экспортных лицензий для получения дальнейших доз вакцин против COVID-19, произведенных Институтом сыворотки Индии (SII). Ожидается, что они будут отправлены в марте и апреле", – говорится в электронном письме организации.

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COVAX ведет переговоры с правительством Индии с целью обеспечить более быструю доставку.

Какова причина задержки поставок

По информации Reuters, Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca из-за необходимости удовлетворения внутреннего спроса на препарат.

Данное решение повлияет на поставки вакцин в рамках механизма COVAX, который используют более 180 стран. Препарат временно прекратят экспортировать уже с 25 марта.

Правительство Индии ранее на этой неделе решило расширить кампанию вакцинации в стране, включив с 1 апреля в нее лиц, старше 45 лет. В настоящее время в Индии зарегистрировано 11,7 миллиона случаев коронавируса, это самый большой показатель в мире после США и Бразилии. В Индии уже ввели более 51 миллиона доз вакцины: 47 миллионов - AstraZeneca местного производства, остальные - вакцина COVAXIN, разработанная в Индии компанией Bharat Biotech.

Как известно, вакцину из Индии сейчас использует Украина. Речь идет о CoviShield - индийской версии AstraZeneca.

Что этому предшествовало

Ранее в среду председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что поставка следующей партии вакцины от коронавируса CoviShield (AstraZeneca) в Украину может быть отложена на определенный срок.

По словам Радуцкого, причиной этого стала информационная кампания, развернутая против этой вакцины в Украине. Парламентарий отметил, что МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений в отношении Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемых в Украину.

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Автор: Яна Ставская