По словам Радуцкого, причиной этого стала информационная кампания, развернутая против этой вакцины в Украине.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий заявил, что поставка следующей партии вакцины от коронавируса CoviShield (AstraZeneca) в Украину может быть отложена на определенный срок.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину может быть отложена на определенный срок», - написал он.

По словам Радуцкого, причиной этого стала информационная кампания, развернутая против этой вакцины в Украине.

Парламентарий отметил, что МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений в отношении Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемых в Украину.

«Индийская сторона отмечает, что вакцина AstraZeneca (CoviShield) является абсолютно безопасным и эффективным препаратом, что подтверждено Всемирной организацией здравоохранения. Только на территории Европы и Индии уже было использовано около 50 миллионов доз этой вакцины. Значительные объемы препарата законтрактовали такие страны, как Канада, Великобритания, Бразилия и другие», - подчеркнул он.

Радуцкий отметил, что Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины производства Индии.

«Но для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам. Спрос на вакцины в мире значительно превышает возможности производства», - добавил он.

По информации Радуцкого, президент Владимир Зеленский поручил министрам здравоохранения и иностранных дел Максиму Степанову и Дмитрию Кулебе найти дополнительные способы для ускорения поставки следующей партии вакцины CoviShield в Украину.

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«Министерство здравоохранения и МИД Украины должны как можно скорее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин», - подчеркнул он.

«На срыв сотрудничества с Индией работали как одиозные пророссийские политики, так и псевдопатриотические политические лидеры, которые делают все для возвращения к власти на фоне дестабилизации страны. Все мы помним позорное заявление одного из таких деятелей, которое он сделал во время заседания согласительного совета ВРУ. Это была сознательная циничная игра на срыв поставок вакцин и блокирование кампании по вакцинации. Этот человек обрек на гибель тысячи украинцев ради удовлетворения собственных политических амбиций», - подчеркнул парламентарий.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на коронавирусную болезнь, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

В Украине за прошедшие сутки против COVID-19 привито более 15 тыс. человек все они получили первую дозу вакцины. От начала кампании по вакцинации привито всего 137 тыс. 26 человек.

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Автор: Константин Гончаров