Самый большой суточный прирост зараженных в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5850 человек, зафиксировано 152 летальных случая, 3645 пациентов выздоровели.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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За сутки количество заболевших почти вдвое превысило число выздоровевших.

Количество госпитализированных впервые с конца декабря превысило отметку в 3000. За сутки в больницы попали 3049 пациентов с коронавирусом.

Лаборатории за минувшие сутки сделали 79 538 тестов на коронавирус: из них 34 351 - методом ПЦР и 15548 - методом ИФА. Также сделали 29639 экспресс-тестов на антиген к вирусу. За все время в Украине провели 6,7 млн ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 317 694 человека, из них 1 155 422 выздоровели, летальных исходов — 25 461.

Карантин в Украине

С сегодняшнего дня, 24 февраля, Украина возвращается к адаптивному карантину. Регионы поделили на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону, в которых карантин зависят от эпидемической ситуации.

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень зон карантина. В «красную» зону попали Черновицкая и Ивано-Франковская области.

В Ивано-Франковской области жесткий карантин ввели уже с понедельника, 22 февраля, и до конца месяца из-за критической ситуации с коронавирусом.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко