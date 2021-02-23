Министерство здравоохранения поделило Украину на зоны перед началом действия адаптивного карантина. Ни одна область страны пока не соответствует "зеленому" уровню.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Читайте такжеКоронавирус в Украине: на Прикарпатье ситуация напряженная, растет количество инфицированных еще в двух областях
В "красной" зоне карантина оказались Ивано-Франковская и Черновицкая область, в которых сложная ситуация с распространением коронавирус.
Винницкая, Житомирская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области, согласно данным Минздрава, оказались в "оранжевой" зоне карантина.
Остальные областей Украины, а также Киев попали в "желтую" зону карантина.
В Ивано-Франковской области на сегодня действуют такие ограничения:
- Заведениям общественного питания можно работать только на вынос.
- Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы прекратили работу.
- Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.
- Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.
Черновицкая область, в свою очередь, уже закрыла школы и сократила время работы ресторанов до 20:00.
Адаптивный карантин в Украине: что известно
- Адаптивный карантин вступит в силу уже завтра, 24 февраля.
- В МОН дали рекомендации школам для работы во время адаптивного карантина с 24 февраля
- Мэр Ивано-Франковска назвал возможную причину вспышки коронавируса на Прикарпатье
- Первый в Украине мобильный COVID-госпиталь показали изнутри (фото, видео)
- Больницы Львова приняли из Ивано-Франковской области первых пациентов с COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram