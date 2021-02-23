В "красную" зону попали Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Министерство здравоохранения поделило Украину на зоны перед началом действия адаптивного карантина. Ни одна область страны пока не соответствует "зеленому" уровню.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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В "красной" зоне карантина оказались Ивано-Франковская и Черновицкая область, в которых сложная ситуация с распространением коронавирус.

Винницкая, Житомирская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области, согласно данным Минздрава, оказались в "оранжевой" зоне карантина.

Остальные областей Украины, а также Киев попали в "желтую" зону карантина.

В Ивано-Франковской области на сегодня действуют такие ограничения:

Заведениям общественного питания можно работать только на вынос.

Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы прекратили работу.

Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.

Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.

Черновицкая область, в свою очередь, уже закрыла школы и сократила время работы ресторанов до 20:00.

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Автор: УНИАН