По словам министра здравоохранения, этот штамм "укладывает в реанимацию" даже молодых людей без сопутствующих заболеваний.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "британский" штамм коронавируса "терроризирует" Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"В результате мутации вируса и появлению новых опасных штаммов, в том числе и "британского", который сегодня фактически терроризирует нашу страну, на передний план выходит необходимость постковідної реабилитации", - заявил Степанов.

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По словам министра, "британский" штамм коронавируса более заразен, более "молодой", с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной. "Он укладывает в реанимацию даже молодых людей без сопутствующих заболеваний", - добавил Степанов.

В то же время, по словам министра, украинские врачи научились бороться даже против этого штамма.

"Британский" штамм коронавируса в Украине: что известно

4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского сообщил об обнаружении в Украине "британского" штамма коронавируса. В процессе секвенирования 20 образцов определено, что 2 из них - из Ивано-Франковской области - относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями.

16 марта Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщил, что на территории Винницкой и Закарпатской областей обнаружена циркуляция мутировавших штаммов коронавируса, которые имеют британское происхождение.

22 марта Институт молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук Украины сообщил, что в Киеве и на Прикарпатье обнаружены новые, более опасные мутации "британского" штамма коронавируса, комбинация которых, очевидно, вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей.

23 марта Степанов заявил, что "британский" штамм коронавируса циркулирует по всей территории Украины.

За прошедшие сутки, 29 марта, в Украине зарегистрировали 10 тыс. 533 новых случая COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 662 тыс. 942 человека, выздоровели - 1 млн 307 тыс. 076 человек. Летальных случаев зарегистрировано 32 тыс. 418, ПЦР-тестов проведено 8 млн 058 тыс. 263.

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Автор: Константин Гончаров