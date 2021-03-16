Также обнаружены мутации коронавируса в образцах из Львовской и Луганской областей.

На территориях Винницкой и Закарпатской областей выявлена циркуляция мутированных штаммов коронавируса, которые имеют британское происхождение.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Указывается, что 15 марта 2021 вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья получила результаты секвенирования остальных 152 образцов из 200 отправленных на исследование в лабораторию на базе клиники Шарите.

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"На территориях Винницкой (4 образца) и Закарпатской (2 образца) областей — выявлена циркуляция мутированных штаммов, которые имеют британское происхождение. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69/70", - говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что "определены изменения (del HV69/70 в Spike-protein) в 2 образцах из Львовской и Луганской областей".

Ранее полученные результаты секвенирования из клиники "Шарите" обнаружили в Украине циркуляцию 18 мутировавших штаммов - генетических линий В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2. Они происходили из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

В ЦОС отметили, что вирусологическая референс-лаборатория Центра на ежемесячной основе продолжает отправлять подтвержденные положительные клинические образцы в определенные ВОЗ лабораторий для секвенирования. Так, 9 марта отправлено 338 образцов, отобранных в течение февраля, в лабораторию в Лондоне.

Мутация коронавируса в Украине

4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского сообщил о выявлении в Украине британского штамма коронавируса.

В процессе секвенирования 20 образцов определено, что 2 из них - из Ивано-Франковской области - относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями.

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Автор: Константин Гончаров