Новый штамм обнаружен у двух пациентов с Ивано-Франковской области.

Первые два случая так называемого "британского" штамма коронавируса официально подтвердили в Украине. Ранее в Минздраве заверяли, что их в стране нет.

Как сообщает "Сегодня", новый штамм обнаружен у двух пациентов с Прикарпатья. Эту информацию подтверждают в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней.

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Сообщается, что сейчас больные под наблюдением медиков.

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская на своей странице в Facebook отметила, что мутация вируса, которую обнаружили у этих пациентов, обычно характерна для "британского", "бразильского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса.

"Данных за то, что она вызывает увеличение смертности, нет. Однако сейчас за короткий промежуток времени нас накрыла очередная волна заболеваемости с большой долей тяжёлых больных, отделения интенсивной терапии переполнены, и, боюсь, этот период для нас будет самым тяжёлым со времени появления первых больных", - написала она.

Новые штаммы коронавируса: что известно

Мутированные варианты коронавируса SARS-CoV-2 начали выявлять в конце 2020 года, когда уже разрабатывались первые вакцины. В декабре в Британии нашли два новых штамма, один из них - у людей, приехавших из Южной Африки.

В январе 2021 года новый штамм обнаружили у четырех человек, въехавших из Бразилии в Японию.

В феврале 2021-го англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что для производства и начала распространения эффективных вакцин против мутированных версий коронавируса может потребоваться 6-9 месяцев.

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Автор: Юрий Годован