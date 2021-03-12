Анализ показал отсутствие повышенного риска эмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен, связанного с вакциной AstraZeneca от коронавируса.

Связь между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов не выявлена, сообщил разработчик препарата.

Читайте такжеМинздрав Германии опроверг данные о возможном образовании тромбов после прививки вакциной AstraZenecа«Анализ наших показателей безопасности из более 10 млн записей показал отсутствие доказательств повышенного риска эмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен среди представителей какой-либо определенной возрастной группы, пола или в какой-либо партии и определенной стране, связанного с вакциной AstraZeneca от коронавируса»,— говорится в заявлении компании, передает kommersant со ссылкой на CNN.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало продолжить использование препарата, но добавить в список побочных эффектов вакцины анафилактическую реакцию и повышенную чувствительность. «Преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и вакцину можно продолжать применять, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических событий»,— говорится в сообщении регулятора.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привившихся вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия. Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР. При этом власти Германии и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca занимает первое место по числу одобрений со стороны регуляторов. Помимо AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.

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Автор: Ирина Погорелая