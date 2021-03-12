В Минздраве Таиланда отметили, что их партия вакцин AstraZeneca отличается от европейской.

Правительство Таиланда отложило проведение вакцинации от коронавируса в стране препаратом компании AstraZeneca из-за сообщения о якобы образовании тромбов после нее.

Об этом сообщает BBC.

Вакцинация препаратом AstraZeneca должна была начаться в Таиланде сегодня, 12 марта. Первым прививку должен был получить премьер-министр страны.

"Хотя качество AstraZeneca хорошее, некоторые страны попросили отсрочку. Мы отсрочим тоже", - сказал советник национального комитета по вакцинам против COVID-19 Таиланда Пиясакол Саколсатаядорн.

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При этом в Минздраве Таиланда отметили, что их партия вакцин AstraZeneca отличается от европейской.

Первая партия из 117 300 доз вакцины AstraZeneca прибыла в Таиланд 24 февраля. Сейчас в стране идет вакцинация другим препаратом компании Sinovac Coronavac.

Приостановка вакцинации AstraZeneca: что известно

Ранее в Австрии была заблокирована партия вакцины AstraZeneca, так как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии.

Вакцинацию против COVID-19 препаратом AstraZeneca приостановили в Дании, где зафиксирован один случай образования тромбов после прививки.

Эстония, Литва, Люксембург и Латвия также отказались делать прививки вакциной AstraZeneca на время расследования.

Власти Швеции заявили, что не нашли достаточных доказательств для прекращения вакцинации препаратом AstraZeneca. В стране зафиксировали два случая «тромбоэмболических осложнений» после вакцинации AstraZeneca и около десяти случаев после вакцинации Pfizer/BioNTech.

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Автор: Денис Прядко