Женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови / Иллюстрация REUTERS
Европейское агентство лекарственных средств не нашло связи между смертью гражданки Австрии и вакциной AstraZeneca.
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Женщина умерла из-за нарушения свертывания крови, а за 10 дней до этого получила прививки.
После этого в Австрии приостановили использование партии препарата.
Теперь вакцинацию этим препаратом должны возобновить. В Евросоюзе решили до конца июня продлить ограничения на экспорт вакцин.
Новости мира: связи между смертью гражданки Австрии и вакциной "АстраЗенека" не нашли
Запрет на применение партии вакцины AstraZeneca
- В Австрии приостановили вакцинацию одной из партий препарата AstraZeneca в качестве меры предосторожности в связи с расследованием смерти одного человека и заболевания другого.
- 49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови, в то время как у 35-летней развилась тромбоэмболия легочной артерии.
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