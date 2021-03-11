Теперь вакцинацию этим препаратом должны возобновить.

Европейское агентство лекарственных средств не нашло связи между смертью гражданки Австрии и вакциной AstraZeneca.

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Женщина умерла из-за нарушения свертывания крови, а за 10 дней до этого получила прививки.

После этого в Австрии приостановили использование партии препарата.

Теперь вакцинацию этим препаратом должны возобновить. В Евросоюзе решили до конца июня продлить ограничения на экспорт вакцин.

Запрет на применение партии вакцины AstraZeneca

В Австрии приостановили вакцинацию одной из партий препарата AstraZeneca в качестве меры предосторожности в связи с расследованием смерти одного человека и заболевания другого.

49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови, в то время как у 35-летней развилась тромбоэмболия легочной артерии.

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Автор: Людмила Жерновская