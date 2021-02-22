В Ивано-Франковской области фиксируют более 600 новых случаев инфицирования COVID-19 ежедневно

С сегодняшнего дня в Ивано-Франковской области вводится так называемая "красная зона" карантина в связи со вспышкой COVID-19 в регионе. Жесткие ограничения будут действовать как минимум до 28 февраля.

Так, в области введены следующие ограничения:

заведениям общественного питания можно будет работать только навынос;

развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу;

запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий;

школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.

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В то же время:

школы для детей 1-4 классов и детские сады работают в обычном режиме;

транспорт продолжает работать;

промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.

Как сообщает ТСН.Ранок, в регионе фиксируют более 600 новых случаев инфицирования COVID-19 ежедневно, из-за чего больницы в области переполнены. Поэтому больных уже начали принимать в соседней Львовской области. Сейчас идет подготовка мобильного госпиталя в Богородчанском районе. В медучреждении более сотни кроватей, которые обеспечены кислородом. Кроме того, есть аппараты искусственной вентиляции легких. Первых пациентов там примут через неделю.

В трех районах области, где больше всего больных, на дорогах установили более полутора десятков блокпостов.

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На них правоохранители и медики будут:

контролировать соблюдение карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок;

проводить температурный скрининг;

при необходимости проверять документы;

проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывать граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.

В случае обнаружения признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.

В круглосуточном режиме будут работать 5 карантинных пунктов:

Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калушское шоссе);

Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая);

С. Черниев (автодорога Т0906);

С. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);

С. Яблуница, Надворнянский район (автодорога Н-09).

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Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 по 21:00, а именно:

С. Драгомирчаны (автодорога Н-09);

Ивано-Франковск (автодорога Н-18, вул. Тисменицька);

С. Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);

С. Ивановцы, Коломыйского района (автодорога т-0905);

С. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);

с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);

с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);

С. Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);

С. Грохолин лес, Надворнянского района (автодорога Н-09);

С. Цуцилов, Надворнянского района (автодорога т-0906);

пгт. Ворохта, Надворнянского района (автодорога Р-24).

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Вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области наблюдается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест достигает более 90%.

На Ивано-Франковщине из-за роста заболеваемости COVID-19 вводят жесткий карантин и разворачивают модульную больницу.

Согласно решению, соответствующие ограничения будут действовать минимум с 22 по 28 февраля.

По состоянию на 20 февраля в регионе выявили 738 новых больных. Таким образом, область остается лидером по суточному приросту инфицированных коронавирусом в Украине.

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Автор: Денис Прядко