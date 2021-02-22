С сегодняшнего дня в Ивано-Франковской области вводится так называемая "красная зона" карантина в связи со вспышкой COVID-19 в регионе. Жесткие ограничения будут действовать как минимум до 28 февраля.
Так, в области введены следующие ограничения:
- заведениям общественного питания можно будет работать только навынос;
- развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу;
- запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий;
- школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.
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В то же время:
- школы для детей 1-4 классов и детские сады работают в обычном режиме;
- транспорт продолжает работать;
- промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.
Как сообщает ТСН.Ранок, в регионе фиксируют более 600 новых случаев инфицирования COVID-19 ежедневно, из-за чего больницы в области переполнены. Поэтому больных уже начали принимать в соседней Львовской области. Сейчас идет подготовка мобильного госпиталя в Богородчанском районе. В медучреждении более сотни кроватей, которые обеспечены кислородом. Кроме того, есть аппараты искусственной вентиляции легких. Первых пациентов там примут через неделю.
В трех районах области, где больше всего больных, на дорогах установили более полутора десятков блокпостов.
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На них правоохранители и медики будут:
- контролировать соблюдение карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок;
- проводить температурный скрининг;
- при необходимости проверять документы;
- проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывать граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.
В случае обнаружения признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.
В круглосуточном режиме будут работать 5 карантинных пунктов:
Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калушское шоссе);
Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая);
С. Черниев (автодорога Т0906);
С. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);
С. Яблуница, Надворнянский район (автодорога Н-09).
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Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 по 21:00, а именно:
С. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
Ивано-Франковск (автодорога Н-18, вул. Тисменицька);
С. Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);
С. Ивановцы, Коломыйского района (автодорога т-0905);
С. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);
с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);
с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);
С. Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);
С. Грохолин лес, Надворнянского района (автодорога Н-09);
С. Цуцилов, Надворнянского района (автодорога т-0906);
пгт. Ворохта, Надворнянского района (автодорога Р-24).
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Вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области
- В Ивано-Франковской области наблюдается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест достигает более 90%.
- На Ивано-Франковщине из-за роста заболеваемости COVID-19 вводят жесткий карантин и разворачивают модульную больницу.
- Согласно решению, соответствующие ограничения будут действовать минимум с 22 по 28 февраля.
- По состоянию на 20 февраля в регионе выявили 738 новых больных. Таким образом, область остается лидером по суточному приросту инфицированных коронавирусом в Украине.
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