Пока неизвестно, сколько продлится обучение в таком режиме.

В Черновцах из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса все общеобразовательные школы завтра, 19 февраля, перейдут на дистанционную форму обучения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель городского головы Черновцов Юрий Лесюк.

По его словам, такое решение в горсовете приняли после обращения главного санитарного врача Украины и главного санитарного врача Черновицкой области о необходимости перехода школ на дистанционную форму обучения.

«Учитывая обращения и имеющуюся информацию, горсовет решил ввести в школах дистанционное обучение», – сказал Лесюк.

Чиновник добавил, что пока неизвестно, сколько продлится обучение в дистанционном режиме.

Читайте такжеКабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине до 30 апреляВ то же время областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила рекомендовать всем школам Черновицкой области перейти на дистанционную форму обучения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в регионе.

По информации пресс-службы Черновицкой областной государственной администрации, по состоянию на 17 февраля в школах области коронавирусом болеют 233 ученика, 152 педагога и 28 работников технического персонала.

Коронавирус в Черновцах

17 февраля председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил об «очень угрожающей ситуации» с распространением коронавируса в регионе.

По состоянию на 17 февраля в Черновицкой области медики выявили 436 новых случаев коронавируса, из которых более 250 – в Черновцах. Это наибольшее количество новых выявленных больных в области с начала 2021 года. Многие пациенты переносят болезнь тяжело.

Всего в Черновицкой области зафиксировано 49 тыс. 963 случая COVID-19, из которых 43 тыс. 311 человек выздоровели, а 942 – умерли.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Николай Кобылюк