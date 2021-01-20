По сравнению с предыдущими волнами опросов снизился уровень волнения из-за того, что респонденты лично или их близкие заболеют COVID-19.

16% украинцев считают, что уже переболели или болеют COVID-19.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опрос, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 14-16 января.

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«16% респондентов считают, что уже переболели или болеют COVID-19. 80% респондентов полагают, что не болели. 4% затруднились ответить на вопрос. Относительно больше тех, кто отметил, что переболел, зафиксировано в городах и в средней возрастной группе (30-59 лет)», - говорится в результатах.

Также отемчается, что согласно опросу, 51% опрошенных часто интересуются новостями о коронавирусе, 26% - интересуются ими иногда, 12% - редко. Вообще не интересуются этой информацией 10% опрошенных. Больше интереса к таким новостям проявляют люди старших возрастных групп. В динамике актуальность новостей о коронавирусе постепенно снижается.

По сравнению с предыдущими волнами опросов снизился уровень волнения из-за того, что респонденты лично или их близкие заболеют. Так, из-за того, что COVID-19 заболеют лично волнуются около 40% (в ноябре 2020 - 57%). Относительно возможного заболевания близких и родных волнуются 78% (в ноябре - 87%). Больше выражают беспокойство по поводу возможного заболевания старшие опрошенные и женщины.

*** В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине обнаружили 4 тыс. 383 новых случая COVID-19.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 1 млн 172 тыс. 038 человек, умерли 21 тыс. 258 человек, выздоровели - 900 тыс. 749.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: Константин Гончаров