За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

В Украине по состоянию на 20 января 2021 года выявлено 4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди которых 161 ребенок и 239 медработников.

Читайте такжеПочти 45 тысяч гривен стоил Украине один госпитализированный с коронавирусом в 2020 году - НСЗУОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. В частности, за сутки госпитализированы 2 011 человек; зафиксировано 212 летальных случаев, выздоровели 14501 человек. Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 45790 (в частности методом ПЦР – 26792, методом ИФА – 18 998).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 172 038 человек;

выздоровели - 900 749 человек;

летальных исходов - 21 258;

проведено ПЦР-тестирований - 6 009 914.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 606 случаев;

Винницкая область - 178 случаев;

Волынская область - 103 случая;

Днепропетровская область - 157 случаев;

Донецкая область - 208 случаев;

Житомирская область - 92 случая;

Закарпатская область - 76 случаев;

Запорожская область - 423 случая;

Ивано-Франковская область – 149 случаев;

Киевская область - 226 случаев;

Кировоградская область - 39 случаев;

Луганская область - 76 случаев;

Львовская область - 195 случаев;

Николаевская область - 114 случаев;

Одесская область - 223 случая;

Полтавская область - 158 случаев;

Ровенская область - 111 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 120 случаев;

Харьковская область - 335 случаев;

Херсонская область - 48 случаев;

Хмельницкая область - 165 случаев;

Черкасская область - 200 случаев;

Черновицкая область - 198 случаев;

Черниговская область - 80 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве: статистика на 20 января

В Киеве за минувшие сутки зарегистрировано 606 новых случаев коронавирусной болезни СOVID-19, умерли 16 пациентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 606 больных коронавирусом. Умерли 16 человек. Всего за период пандемии в столице 2227 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 124 тыс. 240», - отметил мэр.

По его информации, среди выявленных за сутки больных 360 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 223 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет, а также 10 девочек от одного месяца до 16 лет и 13 мальчиков от двух месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 59 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Как заметил Кличко, выздоровели за сутки в Киеве вдвое больше людей, чем заболели - 1251. Всего коронавирус преодолели 50 тыс. 339 жителей столицы.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Деснянском - 108, Дарницком – 101, и Оболонском районах - 83 случая.

Заполненность коек для приема больных COVID-19 составляет около 30%.

«В стационарах медучреждений столицы на сегодняшний день лечатся 1 тыс. 217 больных COVID-19, из них 8 детей. ... Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - более 30%», - сказал Кличко.

Согласно его информации, на сегодняшний день 903 пациента находятся в тяжелом состоянии.

«На кислородной поддержке находятся сейчас 1 тысяча 013 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 29 больных», - добавил мэр.

Коронавирус в Украине

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Авторы: Ирина Погорелая, Инна Андалицкая