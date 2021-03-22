В городе увеличивают количество коек для ководных больных и ведут новый набор врачей.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении в городе усиленного карантина до 4 апреля.

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Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый. По его словам, сейчас городская власть работает над увеличением количества коек для ковидных больных.

"Сегодня приняли решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют у больницы скорой помощи.

Обратились в Минздрав с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом.

Начинаем сотрудничество с железнодорожной больницей. Они готовы принимать у себя больных, но и город со своей стороны передаст им необходимое количество кислородных концентраторов», - сообщил городской голова.

Кроме того, больницы Львова и области имеют острую потребность в медицинских работниках. По словам Садового, за последние два дня город получил 350 обращений от врачей со всей Украины, которые готовы помочь.

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Автор: Дмитрий Захаров