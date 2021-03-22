Местные власти ищут людей с медицинским образованием, работающих не по специальности, но готовы выйти в больницы.

Во Львове из-за всплеска заболеваемости COVID-19 ищут медиков для коронавирусных госпиталей и больниц. В медучреждениях начали разворачивать дополнительные койки.

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Как сообщает ТСН причина таких шагов - антирекордные цифры прироста инфицированных. Ежедневно в регионе госпитализируют около трехсот пациентов, а потому обустраивают дополнительные койко-места в опорных больницах, а также перепрофилируют дневные стационары в городских клиниках.

Городские власти беспокоятся, что в один момент на спасение людей не хватит медперсонала. Поэтому в городе формируют базу врачей, которые могут выйти на работу при ухудшении ситуации. Речь идет о людях с медицинским образованием, которые не работают по специальности, но в любой момент готовы вернуться к работе в больницах.

Отмечается, что это работа не на волонтерских началах, а за оплату. Желающие могут заполнить онлайн форму или же позвонить на горячую линию города.

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Автор: Дмитрий Захаров