Министр напомнил, что культура и креативный бизнес понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии COVID-19.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал спорным решение властей Киева о введении жесткого карантина для сектора культуры и креативных индустрий.

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Об этом он написал в Telegram.

"Относительно объявленного локдауна в Киеве с 20 марта. Ситуация напряженная. Хоть оранжевая зона сохраняется, но локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта – однозначно спорное решение. Напомню, что именно культура и креативный бизнес добросовестно соблюдались и соблюдаются требования санитарных эпидемических ограничений и понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии COVID - 19", - отметил он.

Ткаченко подчеркнул, что, принимая подобное решение, нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за ущерб для культуры.

"От Министерства культуры и информационной политики мы готовы поделиться опытом с Киевской городской государственной администрацией и подсказать, как внедрить механизм компенсаций. Господин мэр, потому что почему в этих условиях остается работать общественный транспорт-не может быть просто риторическим вопросом, согласитесь. Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сфере. Со стороны министерства, мы готовы помочь", - отметил министр.

Усиление карантина в Киеве

Как сообщал УНИАН, в Киеве за минувшие сутки выявили 1 тыс. 092 больных COVID-19, 30 человек умерли. В больницы с коронавирусной болезнью госпитализировали 148 пациентов.

С 00: 00 20 марта Киев вводит жесткие карантинные епидограничения, максимально приближенные к ограничениям "красной" карантинной зоны, которые будут действовать до 9 апреля включительно.

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Автор: Леся Лещенко