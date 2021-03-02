Зеленский вакцинировался / Twitter
Президент Украины Владимир Зеленский получил дозу вакцины CoviShield.
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Соответствующий снимок опубликован в Twitter президента.
Зеленского вакцинировали в ходе поездки в зону ООС на Донбассе.
Накануне глава Минздрава Максим Степанов объяснил публичную прививку президента попыткой продемонстрировать украинцам качество заказанной AstraZeneca.
Вакцинация в Украине
- 22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.
- 24 февраля началась вакцинация медицинских работников.
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