Зеленский получил прививку от коронавируса

Президента вакцинировали в ходе поездки в зону ООС на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский получил дозу вакцины CoviShield. Читайте такжеСМИ узнали, когда от коронавируса вакцинируется Зеленский Соответствующий снимок опубликован в Twitter президента. Зеленского вакцинировали в ходе поездки в зону ООС на Донбассе. Накануне глава Минздрава Максим Степанов объяснил публичную прививку президента попыткой продемонстрировать украинцам качество заказанной AstraZeneca. Вакцинация в Украине 22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля началась вакцинация медицинских работников. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Захаров

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