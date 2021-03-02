По словам президента, несмотря на то, что он переболел COVID-19, у него уровень антител очень низкий, поэтому получил дозу вакцины.

Президент Украины Владимир Зеленский после вакцинации от коронавирусной болезни призвал всех украинцев обязательно вакцинироваться.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, прививка состоялась во время рабочей поездки главы государства в Луганскую область.

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Зеленский вакцинировался на территории военного мобильного госпиталя № 59 вместе с военными врачами и защитниками, которые выполняют боевые задачи на передовой и уже проходят плановую вакцинацию.

Перед этой процедурой глава государства дал письменное согласие на получение вакцины. Зеленскому сообщили о возможном побочный эффект - повышении температуры.

«Это нормально, такое может быть после каждой вакцины», - отметил он.

Он подчеркнул важность вакцинации от COVID-19.

«Прививка обязательна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий», - отметил Зеленский.

Зеленский против коронавируса

Зеленскому сегодня, 2 марта, на Донбассе сделали прививку от COVID - 19 (Oxford/AstraZeneca).

9 ноября 2020 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Глава государства выздоровел 23 ноября.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компания миOxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля началась вакцинация медицинских работников.

1 марта были внесены изменения в национальный план вакцинации, чтобы президент, глава Минздрава и другие публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации кампании по вакцинации.

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Автор: Константин Гончаров