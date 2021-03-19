По его словам, такое заседание может быть проведено уже в ближайшее время.

Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен провести заседание, посвященное локдауну в связи с ухудшающейся ситуацией с пандемией COVID-19 в Украине.

Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов на брифинге, посвященном итогам встречи членов органа 19 марта.

По его словам, такое заседание может быть проведено уже в ближайшее время.

"Что касается локдауна и коронавируса, я думаю, что в ближайшее время будет соответствующее заседание СНБО по этому поводу проводиться", - сказал он.

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Секретарь добавил, что сейчас в Украине крайне сложная ситуация с заболеваемостью.

Также Данилов сообщил, что на текущей неделе аппарат СНБО начал направлять информационные письма органам местного самоуправления и те организуют заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения усиления карантинных мер.

Локдаун в Киеве

В Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам Кличко, локдаун в Киеве вводится на три недели - до 9 апреля.

Карантин в Киеве с 20 марта до 9 апреля: запреты и ограничения Запрещено Ограничение Разрешено Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов Запрещена работа ТРЦ Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии Запрещено проведение людных религиозных богослужений Автозаправочные станции будут работать без кафе Будут работать детские сады Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных) Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50% Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу

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Автор: Денис Прядко