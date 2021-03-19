Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен провести заседание, посвященное локдауну в связи с ухудшающейся ситуацией с пандемией COVID-19 в Украине.
Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов на брифинге, посвященном итогам встречи членов органа 19 марта.
По его словам, такое заседание может быть проведено уже в ближайшее время.
"Что касается локдауна и коронавируса, я думаю, что в ближайшее время будет соответствующее заседание СНБО по этому поводу проводиться", - сказал он.
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Секретарь добавил, что сейчас в Украине крайне сложная ситуация с заболеваемостью.
Также Данилов сообщил, что на текущей неделе аппарат СНБО начал направлять информационные письма органам местного самоуправления и те организуют заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения усиления карантинных мер.
Локдаун в Киеве
В Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам Кличко, локдаун в Киеве вводится на три недели - до 9 апреля.
|Запрещено
|Ограничение
|Разрешено
|Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы
|Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека
|Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов
|Запрещена работа ТРЦ
|Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос
|Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии
|Запрещено проведение людных религиозных богослужений
|Автозаправочные станции будут работать без кафе
|Будут работать детские сады
|Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных)
|Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи
|Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50%
|Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях
|Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий
|Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению
|Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу
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