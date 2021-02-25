В столице началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки будут делать медицинским работникам. Город получил 42 тыс. 600 доз вакцины.

В Киеве сегодня планируют сделать прививки против COVID-19 около 100 медицинским работникам.

Читайте такжеВ Киеве сделали первую прививку от коронавируса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург сообщила сегодня во время брифинга, состоявшегося на территории Александровской больницы.

Гинсбург отметила, что именно сегодня город начал кампанию по вакцинации. В настоящее время иммунизацию проходят медработники мобильных бригад, а также персонал Александровской больницы, в которой в прошлом году было пролечено около 7 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

"В настоящее время, пока началась эта пресс-конференция, уже около 20 сотрудников провакцинировано. Чувствуют себя хорошо", - сказала Гинзбург.

По ее словам, сегодня планируется сделать прививки до 100 человек.

В частности, она представила заведующего отделением интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской больницы Алексея Куценко, которому сегодня первому была сделана прививка в больнице.

Гинзбург добавила, что Куценко переболел COVID-19, но уверен в необходимости проведения вакцинации.

Как сообщил сам Куценко, он видел много уже больных и не колебался, делать прививки или не делать.

"Я решил самостоятельно, что вакцинация необходима. И считаю, что для того, чтобы сбить этот шквал ковидной инфекции, необходима массовая вакцинация населения в стране", - подчеркнул врач.

Он выразил уверенность, что вакцина, которую получил Киев, является эффективной.

В то же время на вопрос, сколько медработников из его отделения согласились сделать прививку, ответил, что двое из 24, но выразил надежду, что его пример вдохновит других также вакцинироваться.

После прививки Куценко также подтвердил, что чувствует, как всегда, нормально.

Гинзбург добавила, что полученные Киевом 42 тыс. 600 доз вакцины рассчитаны на два этапа вакцинации людей.

Она напомнила, что вакцинация добровольная и бесплатная, и добавила, что прививки будут делать согласно утвержденному порядку иммунизации определенных категорий населения.

Вакцинация от коронавируса в Киеве

24 февраля столица получила от Министерства здравоохранения 42 тыс. 600 доз вакцины от коронавируса производства Oxford/AstraZeneca (Covishield).

25 февраля в Киеве началась вакцинация от коронавируса среди медработников.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая