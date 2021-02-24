Власти столицы заявляют, что город готов к проведению вакцинации.

На следующий день после привоза в Украину индийской вакцины Covishield, которую изготавливают по лицензии компании Oxford/AstraZeneca, Минздрав передал в Киев 42 600 доз для прививок.

Об этом сообщил во время онлайн пресс-брифинге исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА, руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Валентин Мондрыивский, передает пресс-служба КГГА.

Читайте такжеВ Украине сделали первую прививку от коронавируса (фото)

Больницы Киева уже готовы к старту кампании по вакцинации населения от COVID-19. В том числе и препаратом, который передала государство.

По словам чиновника, по программе Минздрава первыми получат прививки работники медицинских учреждений. Сначала вакцинируют людей из мобильных бригад, которые будут делать прививки населению. Среди первых в списке на вакцинацию есть те, кто лечит больных COVID-19, и сотрудники лабораторий, где проводят анализ на выявление вируса, работники скорой и водители, а также медики других учреждений здравоохранения

При этом вакцинация будет проходить добровольно, то же, врачи могут отказаться от вакцины.

После медиков защиту от коронавируса должны получить наиболее уязвимые группы киевлян.

Как сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, в настоящее время для проведения вакцинации создано 15 мобильных бригад на базе консультативно-диагностических центров, студенческой поликлиники и двух бригад Центров первичной медико-санитарной помощи Печерского и Подольского районов. Медики мобильных бригад прошли обучение на национальном уровне как для вакцинации вакцинами Pfizer, так и AstraZeneca.

В городе подготовлено 120 пунктов прививки на базе лечебно-профилактических учреждений и интернатных учреждений, в которых будут приезжать мобильные бригады и проводить прививки.

«120 стационарных пунктов создано дополнительно на базе Центров первичной медико-санитарной помощи, чтобы не мешать процессу плановой обязательной вакцинации по календарю существующим 138 кабинетам прививки», - подчеркнула Гинзбург.

Директор департамента также отметила, что уже верифицированы списки тех, кто будет вакцинироваться в первую очередь. Так, по ее информации, речь идет о медработниках, оказывающих медпомощь пациентам, больным COVID-19; сотрудниках коммунальных лабораторий и центральной лаборатории Минздрава; работниках экстренной медпомощи, включая водителей. Также в дальнейшем будут вакцинировать персонал других учреждений здравоохранения города.

По словам Гинзбург, сейчас идет активная подготовка к вакцинации пожилых людей в возрасте 85 лет и старше. Вакцинация является добровольной и бесплатной.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компании Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая