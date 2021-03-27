Девятилетние девочки-близнецы получили прививку от Pfizer и стали первыми участниками испытания вакцины против COVID-19 для детей до 12 лет.

Компания Pfizer начала клинические испытания вакцины COVID-19 для детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет.

Как пишет Insider, первыми в очереди были девятилетние девочки-близнецы, получившие первые дозы в минувшую среду в Университете Дьюка.

Это испытание является продолжением масштабного исследования Pfizer по тестированию вакцины для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

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«Нас обнадежили данные из группы от 12 до 15», - сказала в интервью New York Times Шарон Кастильо, пресс-секретарь Pfizer, что побудило компанию начать испытания на детях раньше, чем они первоначально планировали.

Pfizer вместе с Moderna и AstraZeneca тестирует вакцину COVID-19 для детей. Moderna начала испытания в этом месяце, а AstraZeneca - в феврале.

Небольшое испытание будет проходить с тремя разными дозами (10, 20 и 30 микрограммов) среди 144 детей по всему миру. Взрослым же дают две дозы по 30 мкг с интервалом 21 день.

Исследователи разделят участников на три возрастные группы - от 5 до 11 лет, от двух до четырех лет и от шести месяцев до двух лет. Специалисты следят за побочными эффектами и уровнем антител, вырабатываемых каждой дозой.

После выбора наиболее безопасной и эффективной дозировки испытание уже охватит 4500 детей: две трети получат вакцину, а одна треть получит плацебо.

Результаты этого испытания ожидаются не раньше второй половины этого года.

По словам ученых, детям необходимо пройти вакцинацию, чтобы добиться коллективного иммунитета.

Доктор Шилпа Патель, педиатр из Нью-Джерси, считает, что новое испытание Pfizer - это замечательный шаг, и планирует вакцинировать своих детей школьного возраста, когда придет их очередь делать укол.

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Автор: Виктория Гордиенко