Дети получат две дозы вакцины с интервалом примерно в 28 дней.

Компания Moderna начала клинические испытания своей вакцины от коронавируса на детях.

Читайте такжеБольной "ковидом" Ляшко объяснил, что делать при появлении симптомов коронавируса после прививкиОб этом пишет CNN.

В исследовании, получившем название KidCOVE, примут участие около 6750 детей в США и Канаде в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.

Дети получат две дозы вакцины с интервалом примерно в 28 дней.

После второй инъекции за ними будут наблюдать в течение 12 месяцев.

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Автор: Людмила Жерновская