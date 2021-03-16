Исследование назвали KidCOVE / фото REUTERS
Компания Moderna начала клинические испытания своей вакцины от коронавируса на детях.
Читайте такжеБольной "ковидом" Ляшко объяснил, что делать при появлении симптомов коронавируса после прививкиОб этом пишет CNN.
В исследовании, получившем название KidCOVE, примут участие около 6750 детей в США и Канаде в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.
Дети получат две дозы вакцины с интервалом примерно в 28 дней.
После второй инъекции за ними будут наблюдать в течение 12 месяцев.
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