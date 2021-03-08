Власти Южной Кореи не нашли связи между вакцинацией от коронавируса и несколькими случаями человеческих смертей после прививки.
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Как сообщает Reuters, чиновники системы здравоохранения расследовали смерть восьми человек, у которых возникли побочные реакции на вакцинацию препаратом от AstraZeneca. Однако доказательств того, что именно вакцина сыграла фатальную роль, не найдено. У погибших были сопутствующие заболевания.
Правительство Южной Кореи рассчитывает, что ее население достигнет коллективного иммунитета к COVID-19 уже к этой осени, несмотря на то, что вакцинация в стране стартовала относительно поздно – в конце февраля.
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